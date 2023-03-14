Küçükçekmece'de inşaatta cesedi bulunmuştu: 3 kişi gözaltına alındı | Video 14.03.2023 | 15:27 Küçükçekmece’de bir inşaatın bodrumunda cesedi bulunan Ferhat Avcı’nın ölümüyle ilgili olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Televizyon programında aranan kayıp Yusuf Ferhat Avcı'dan kötü haber gelmiş, Avcı'nın cesedi 12 Mart'ta Küçükçekmece'de bir inşaatın bodrumunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında olayla ilgili olduğu değerlendirilen A.M., Y.U. ve B.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler A.M. ve Y.U. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, diğer şüpheli B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.