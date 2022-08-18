Video Yaşam Küçükçekmece’de internet kafede oturan gence silahlı saldırı | Video
Küçükçekmece’de internet kafede oturan gence silahlı saldırı | Video

Küçükçekmece’de internet kafede oturan gence silahlı saldırı | Video

18.08.2022 | 10:33

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Küçükçekmece’de, internet kafede arkadaşlarıyla oturan genç, maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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Olay, önceki akşam Küçükçekmece İnönü Mahallesinde bir internet kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla internet kafede oturan Yusuf A, henüz kimliği belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. O esnada internet kafede olanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren maskeli iki kişi ise olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis daha sonra olay yerinde delil ve kamera incelemesi yaptı. incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor. Hayati tehlikesi olmayan yaralı Yusuf A'nın tedavisine ise devam ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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