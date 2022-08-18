Küçükçekmece’de internet kafede oturan gence silahlı saldırı | Video

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Küçükçekmece’de, internet kafede arkadaşlarıyla oturan genç, maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Polis daha sonra olay yerinde delil ve kamera incelemesi yaptı. incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor. Hayati tehlikesi olmayan yaralı Yusuf A'nın tedavisine ise devam ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.