Küçükçekmece’de kadın kılığına giren çekiçli saldırgan mağdurun komşusu çıktı | Video

Küçükçekmece’de, 52 yaşındaki kadına çekiçle saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın kadın elbisesi giydiği ve saldırıya uğrayan kadının alt komşusu olduğu tespit edildi. Saldırganın kıyafetini değiştirdikten sonra kadını hastaneye götürmek için yardım ettiği ortaya çıktı. Şahsın kaçış ve kıyafet değiştirme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.