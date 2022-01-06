Küçükçekmece’de kadın kılığına giren çekiçli saldırgan mağdurun komşusu çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:30
06:23
Dalgaların keyfini böyle çıkarttılar | Video 06.01.2022 | 16:49
00:58
Ardahan'da skandal görüntü! Yakaladıkları tilkiye işkence yaptılar... 06.01.2022 | 15:47
04:19
Yarım asırlık limanda tekne çekecek yer kalmadı | Video 06.01.2022 | 16:06
04:36
00:19
Emlak ofisine kumar baskını! Gizli bölmede böyle yakalandılar 06.01.2022 | 16:05
03:04
Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü | Video 06.01.2022 | 16:05
03:06
Bir asırlık cami ahşap minaresi ile dikkat çekiyor | Video 06.01.2022 | 16:01
00:41
01:31
İstanbul'daki akılalmaz olay kamerada! Kadın kılığına girip komşusuna... 06.01.2022 | 15:34
01:45
Sultangazi'de silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı | Video 06.01.2022 | 15:18
01:08
Yüz felci geçiren hasta’nın yüzü güldü | Video 06.01.2022 | 14:45
02:18
01:42
İzmir'de 150 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 14:21
00:54
4 çocuk annesine çekiçle saldırmıştı! Saldırgan komşusu çıktı | Video 06.01.2022 | 14:12
03:06
Bir asırlık cami ahşap minaresi ile dikkat çekiyor | Video 06.01.2022 | 14:10
00:47
Balıkesir'de bitkin halde bulunan karaca bakıma alındı | Video 06.01.2022 | 14:13
00:24
Cips poşetinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 14:05
01:35
Kayseri'de değeri 5 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 14:01
Küçükçekmece’de, 52 yaşındaki kadına çekiçle saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın kadın elbisesi giydiği ve saldırıya uğrayan kadının alt komşusu olduğu tespit edildi. Saldırganın kıyafetini değiştirdikten sonra kadını hastaneye götürmek için yardım ettiği ortaya çıktı. Şahsın kaçış ve kıyafet değiştirme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.