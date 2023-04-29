Küçükçekmece’de karton yüklü kamyon alev aldı | Video 29.04.2023 | 09:46 Küçükçekmece’de karton yüklü kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Huzur Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki karton yüklü kamyonette yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ise çevre güvenliğini aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaralı ya da can kaybının olmadığı öğrenildi.Yangınla ilgili inceleme sürüyor.