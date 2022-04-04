Küçükçekmece'de kıraathanedekilere silahlı saldırı; kaçışma anları kamerada | Video
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KÜÇÜKÇEKMECE'de içeride müşterilerin olduğu sırada kıraathane kurşunlandı. Defalarca ateşlenen silahtan çıkan mermiler şans eseri kimseyi yaralamazken kıraathanedekilerin kaçışma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmazken kıraathanenin içinde ve önündekiler büyük panik yaşadı. Silah seslerinin ardından yaşanan kaçışma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası polis ekipleri sokakta inceleme yaptı. Güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anında sokakta olan görgü tanığı, Bir şarjör boşalttı. İçeride panik oluştu. Arabaya binip kaçtı. Kahve doluydu ama yaralı yok diye konuştu.