Küçükçekmece’de kız meselesi yüzünden iki kişiyi vuran şahıs yakalandı | Video
Küçükçekmece’de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi silahla vurarak yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından tabanca ile yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olay yerinde 2 adet boş kovan bulundu. B.G. isimli şüpheli şahıs bugün saat 00.45 sıralarında Atatürk Mahallesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.
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