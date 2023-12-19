Video Yaşam Küçükçekmece’de kız meselesi yüzünden iki kişiyi vuran şahıs yakalandı | Video
Küçükçekmece’de kız meselesi yüzünden iki kişiyi vuran şahıs yakalandı | Video

Küçükçekmece’de kız meselesi yüzünden iki kişiyi vuran şahıs yakalandı | Video

19.12.2023 | 13:45

Küçükçekmece’de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi silahla vurarak yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından tabanca ile yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde Pazar günü saat 15.30'da 7 kişilik grup içinde bulunan B.G., ile Utku A.,(18) 'kız meselesi' yüzünden tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesiyle Utku A., arkadaşı olan B.G.'ye tokat atmıştı. Bunun üzerine B.G., yanındaki silahla Utku A. ve Ali N.'yi kovalayarak ateş etmeye başladı ve olayda Ali N. ve Utku A., yaralanmıştı. Yaralı iki kişi kanlar içinde yere yığılırken şüpheli B.G., ise olay yerinden kaçmıştı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olay yerinde 2 adet boş kovan bulundu. B.G. isimli şüpheli şahıs bugün saat 00.45 sıralarında Atatürk Mahallesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçükçekmece’de kız meselesi yüzünden iki kişiyi vuran şahıs yakalandı | Video 00:13
Küçükçekmece’de kız meselesi yüzünden iki kişiyi vuran şahıs yakalandı | Video 19.12.2023 | 13:45
Konya’da 5’inci kattaki daire alevlere teslim oldu | Video 02:14
Konya'da 5'inci kattaki daire alevlere teslim oldu | Video 19.12.2023 | 13:43
Uydu takip cihazı takılan deniz kaplumbağası 4 günde 18 mil yol aldı | Video 04:25
Uydu takip cihazı takılan deniz kaplumbağası 4 günde 18 mil yol aldı | Video 19.12.2023 | 12:34
İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzları ele geçirildi | Video 01:54
İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzları ele geçirildi | Video 19.12.2023 | 12:35
Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil TIR’a çarptı: 6 yaralı | Video 03:50
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'a çarptı: 6 yaralı | Video 19.12.2023 | 12:15
İzlanda’da yanardağ patladı! İşte ilk görüntüler | Video 05:46
İzlanda’da yanardağ patladı! İşte ilk görüntüler | Video 19.12.2023 | 11:20
Gökyüzü kızıla boyandı, mest eden manzara ortaya çıktı | Video 04:18
Gökyüzü kızıla boyandı, mest eden manzara ortaya çıktı | Video 19.12.2023 | 11:52
İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzları ele geçirildi | Video 01:54
İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzları ele geçirildi | Video 19.12.2023 | 11:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Aralık 2023 Salı atv izle! | Video 04:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Aralık 2023 Salı atv izle! | Video 19.12.2023 | 11:16
İzlanda’da yanardağ patladı | Video 01:36
İzlanda'da yanardağ patladı | Video 19.12.2023 | 11:08
Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına nefes kesen operasyon | Video 02:25
Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına nefes kesen operasyon | Video 19.12.2023 | 10:34
İstanbul’da dehşet anları! Annesiyle tartışıp üst geçitten yola atladı | Video 01:20
İstanbul’da dehşet anları! Annesiyle tartışıp üst geçitten yola atladı | Video 19.12.2023 | 10:34
Pendik’te trafikte drift yapan sürücüye 22 bin 885 TL ceza | Video 00:30
Pendik’te trafikte drift yapan sürücüye 22 bin 885 TL ceza | Video 19.12.2023 | 10:16
Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:20
Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video 19.12.2023 | 10:03
Adana’da 5 milyon 916 bin TL değerinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 02:53
Adana’da 5 milyon 916 bin TL değerinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 19.12.2023 | 10:00
ABD’den getirilen kornea, Trabzon’da nakledildi | Video 06:18
ABD'den getirilen kornea, Trabzon'da nakledildi | Video 19.12.2023 | 09:29
Pisi pisi diyerek çağırdığı hayvanın vaşak olduğunu geç anladı | Video 00:28
"Pisi pisi" diyerek çağırdığı hayvanın vaşak olduğunu geç anladı | Video 19.12.2023 | 10:16
Yerli Malı Haftasında TOGG sürprizi | Video 05:39
Yerli Malı Haftasında TOGG sürprizi | Video 19.12.2023 | 09:29
Küçükçekmece’de kız meselesi kanlı bitti: 1’i ağır, 2 yaralı | Video 00:33
Küçükçekmece’de kız meselesi kanlı bitti: 1’i ağır, 2 yaralı | Video 19.12.2023 | 09:49
4 katlı bina korna sesiyle böyle yıkıldı | Video 00:34
4 katlı bina korna sesiyle böyle yıkıldı | Video 19.12.2023 | 09:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA