Küçükçekmece’de kontrolden çıkan otomobil metrobüs yoluna savruldu | Video
Küçükçekmece D-100 Karayolu’nda seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir araca çarptıktan sonra metrobüs yoluna savrularak metrobüse de çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil metrobüs yoluna savrulup seyir halindeki bir metrobüse çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Mahmut Ş. sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle metrobüs saferleri bir süreliğine aksarken, sol şerit ise trafiğe kapatıldı. Trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.
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