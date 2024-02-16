Video Yaşam Küçükçekmece’de köpeği yere fırlatan şahıs yakalandı | Video
Küçükçekmece’de köpeği yere fırlatan şahıs yakalandı | Video

Küçükçekmece’de köpeği yere fırlatan şahıs yakalandı | Video

16.02.2024 | 12:50

Küçükçekmece’de, alkollü olduğu iddia edilen ve sokaktan geçen köpeği yola fırlatarak motosikletin önüne atlayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, hakkında 7 bin 216 lira idari para cezası kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşanmıştı. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, sokakta bağırarak yürürken önce yanından geçen bir köpeği yere fırlatmış ardından motosikletin önüne atlamıştı. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, çevrede geniş çaplı bir çalışma yaptı. Çalışmanın ardından İbrahim T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli ikamet ettiği adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken hakkında 7 bin 216 lira idari para cezası kesildi.

OLAYIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Kaldırımda yürüyen şüpheli İbrahim T. bağırarak gittiği ve yanından geçen köpeği alıp fırlattığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İliç’te toprak altında kalan 9 işçinin arama çalışmaları böyle görüntülendi | Video 01:46
İliç’te toprak altında kalan 9 işçinin arama çalışmaları böyle görüntülendi | Video 16.02.2024 | 14:02
İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı: 4 konteyner kullanılmaz hale geldi | Video 03:02
İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı: 4 konteyner kullanılmaz hale geldi | Video 16.02.2024 | 14:02
Baraj sularıyla kullanılamaz hale gelen köprünün yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı | Video 01:34
Baraj sularıyla kullanılamaz hale gelen köprünün yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı | Video 16.02.2024 | 12:50
Yok böyle dolandırıcılık! Tebligat var diyerek kapı kapı boş senet imzalattı | Video 00:35
Yok böyle dolandırıcılık! "Tebligat var" diyerek kapı kapı boş senet imzalattı | Video 16.02.2024 | 12:50
Küçükçekmece’de köpeği yere fırlatan şahıs yakalandı | Video 02:26
Küçükçekmece’de köpeği yere fırlatan şahıs yakalandı | Video 16.02.2024 | 12:50
Esenyurt’ta dehşet anları! Kuyumcuda bir kişiyi silahla vurup kaçtı | Video 01:05
Esenyurt’ta dehşet anları! Kuyumcuda bir kişiyi silahla vurup kaçtı | Video 16.02.2024 | 12:50
Taksici Oğuz Erge’nin katili hakim karşısına çıktı | Video 06:29
Taksici Oğuz Erge’nin katili hakim karşısına çıktı | Video 16.02.2024 | 12:50
Taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal’ın yargılandığı dava ertelendi | Video 05:39
Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı dava ertelendi | Video 16.02.2024 | 12:24
Küçükçekmece’de köpeği yere fırlatan şahıs yakalandı | Video 02:26
Küçükçekmece’de köpeği yere fırlatan şahıs yakalandı | Video 16.02.2024 | 12:08
Tokat’ta 4 dükkanı soyan hırsızlar kamerada: Yardım kumbarasını da çaldılar | Video 03:56
Tokat'ta 4 dükkanı soyan hırsızlar kamerada: Yardım kumbarasını da çaldılar | Video 16.02.2024 | 11:58
Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay: Kocasına kuzenim, kızına kardeşim dedi! | Video 12:04
Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay: Kocasına kuzenim, kızına kardeşim dedi! | Video 16.02.2024 | 11:32
Erzincan’da maden ocağındaki toprak kayması ile ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:35
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması ile ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 16.02.2024 | 11:32
Samsun’da suç örgütü operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:32
Samsun'da suç örgütü operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 16.02.2024 | 10:21
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 25’i kadın 37 kişi yakalandı | Video 02:00
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 25’i kadın 37 kişi yakalandı | Video 16.02.2024 | 10:39
Bursa’da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti | Video 00:17
Bursa’da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti | Video 16.02.2024 | 10:39
Abisinin boğazını ve cinsel organını kesti! Kontrol bende değildi dedi | Video 02:09
Abisinin boğazını ve cinsel organını kesti! "Kontrol bende değildi" dedi | Video 16.02.2024 | 10:39
45 gün ayrı kaldığı bebeğine Müge Anlı’da kavuştu | Video 07:11
45 gün ayrı kaldığı bebeğine Müge Anlı'da kavuştu | Video 16.02.2024 | 10:39
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 16.02.2024 | 10:27
Aksaray’da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 01:21
Aksaray’da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 16.02.2024 | 10:08
Marmara Denizi’nde batan gemi için dalış yapılacak | Video 03:39
Marmara Denizi'nde batan gemi için dalış yapılacak | Video 16.02.2024 | 09:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA