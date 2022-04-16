Küçükçekmece'de korkutan saldırı anı kamerada: Yol kesip otomobilin camlarını kırdılar! | Video
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KÜÇÜKÇEKMECE'de, trafikte yol verme tartışmasında iki kadın, otomobilleriyle önünü kestikleri kadın sürücünün otomobiline tekmeler savurup, camlarını kırdı. Saldırıya uğrayan kadın sürücü o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşadığı korku dolu anların ardından kadın sürücü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polisler, saldırganları yakalayarak ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Her iki kadın için de "Mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldı.