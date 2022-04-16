Video Yaşam Küçükçekmece'de korkutan saldırı anı kamerada: Yol kesip otomobilin camlarını kırdılar! | Video
Küçükçekmece'de korkutan saldırı anı kamerada: Yol kesip otomobilin camlarını kırdılar! | Video

Küçükçekmece'de korkutan saldırı anı kamerada: Yol kesip otomobilin camlarını kırdılar! | Video

16.04.2022 | 13:01

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KÜÇÜKÇEKMECE'de, trafikte yol verme tartışmasında iki kadın, otomobilleriyle önünü kestikleri kadın sürücünün otomobiline tekmeler savurup, camlarını kırdı. Saldırıya uğrayan kadın sürücü o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 13 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde bir caddede yaşandı. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan kadın, yolu kapattıkları gerekçesiyle önündeki kişilere korna çaldı. Yolun açılmasıyla kadın aracıyla uzaklaşırken, korna çaldığı iki kadın otomobilleriyle takibe başladı. Kadınlar otomobilleriyle önünü kestikleri kadının otomobiline saldırmaya başladı. Kadınlar, otomobilin cam ve aynalarını kırıp, tekmeler savurdu. Kadınlar çevredekilerin müdahalesiyle araçlarına tekrar binip, uzaklaştı. Yaşananlar ise aracının içinde korku dolu anlar yaşayan sürücünün cep telefonu kamerası ve çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşadığı korku dolu anların ardından kadın sürücü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polisler, saldırganları yakalayarak ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Her iki kadın için de "Mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldı.

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