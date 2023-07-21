Küçükçekmece’de korkutan yangın! Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı | Video
Küçükçekmece’de 3 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken, yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri de elinden hafif yaralandı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan üst katlarda mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler merdiven yardımıyla mahsur kalan 3 yaşlı vatandaşı kurtardı. Kurtarılan vatandaşlardan biri ayakta tedavi edilirken, diğer ikisi tedavilerinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan yangına müdahale sırasında elinden yaralanan itfaiye eri de ayakta tedavi edildi.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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