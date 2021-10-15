Küçükçekmece'de mahalle sakinleri pencerelerini bile açamıyor | Video

Küçükçekmece'de bulunan katı atık toplama merkezinden yayılan koku nedeniyle bölge halkı pencerelerini açamaz duruma geldi. Yaşanan soruna hala çözüm üretilmediğini belirten AK Parti Küçükçekmece Meclis Üyesi Özlem Erol, İBB’ye konuyla ilgili soru önergesi verdi.

İstanbul'un önemli katı atık aktarma merkezlerinden biri Küçükçekmece'de bulunuyor. Halkalı'da bulunan aktarma merkezi 1995 yılında yapıldı. 35 bin metrekare alana kurulu olan Avrupa yakasının en büyük aktarma merkezi 10 perondan meydana geliyor. Kuruluşu esnasında yakınında yerleşim yerleri olmayan bu alanın çevresinde artık çok büyük siteler yapıldı ve binlerce kişinin yerleşim alanı oldu. Yerleşim merkezinin ortasında kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Katı Atık Aktarma Merkezi'nden gelen kokular, yollardaki çöp suları, çevrede yaşayan vatandaşları canından bezdirdi. AK Parti Küçükçekmece Meclis Üyesi Özlem Erol, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için İBB'ye konuyla ilgili soru önergesi verdi.

"ÇEVRE SAKİNLERİ PENCERELERİNİ DAHİ AÇAMIYOR"

AK Parti döneminde tesisin Kayaşehir'e taşınması için girişimde bulunulduğunu belirten Özlem Erol, İBB döneminde ise başlatılan projenin devam ettirilmediğini ifade etti. Sorunun artarak devam ettiğini vurgulayan Erol şunları söyledi: "İBB'ye ait Katı Atık Aktarma Merkezi Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde birçok sitenin tam ortasında yer alıyor. Tesislere her gün birçok ilçeden çöp kamyonları gelerek burada daha büyük araçlara aktarma yapıyor ve toplanan çöpler il dışındaki geri dönüşüm tesislerine sevk ediliyor. Aktarma tesisi çevresindeki sitelerde yaşayan Atakentli Mahalle sakinleri, uzun bir süredir, buradaki kötü kokudan ve çöp kamyonlarının seferleri sırasında yollara akan çöp suyundan ve çıkan gürültüden oldukça rahatsız. Koku nedeniyle çevre sakinleri pencerelerini dahi açamıyor. Bu koku ile birlikte ayrıca haşeratlar bütün çevreye yayılmış durumda ve sağlık için büyük bir risk de arz ediyor. Çöp kamyonlarının trafikte oluşturduğu yoğunluk ve tehlike de cabası. Etrafta onlarca okul ve çok yakında da 4 tane hastanenin bulunuyor."