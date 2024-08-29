Küçükçekmece’de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var... İşte metrobüslerin çarpışma anı | Video

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kaza yaptı. 3'ü ağır 10 yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Metrobüslerin çarpışma anı ortaya çıktı. İşte o anlar...