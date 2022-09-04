Video Yaşam Küçükçekmece'de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Küçükçekmece'de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

Küçükçekmece'de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

04.09.2022 | 15:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçükçekmece’de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 03:00
Küçükçekmece'de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.09.2022 | 15:55
Yola okey masası kurup, düğün konvoyundan bahşiş aldılar | Video 01:54
Yola okey masası kurup, düğün konvoyundan bahşiş aldılar | Video 04.09.2022 | 15:55
Ankara’da köpek sürüsü kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 00:31
Ankara'da köpek sürüsü kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 04.09.2022 | 15:48
Sanatçı Ahmet Özhan, Ömer Tuğrul İnançer’i anlattı | Video 07:14
Sanatçı Ahmet Özhan, Ömer Tuğrul İnançer'i anlattı | Video 04.09.2022 | 14:24
İstanbul’da sokak ortasında yaşanan korkunç cinayet kamerada | Video 03:43
İstanbul’da sokak ortasında yaşanan korkunç cinayet kamerada | Video 04.09.2022 | 12:37
Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar | Video 00:11
Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar | Video 04.09.2022 | 11:09
Bursa’da feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:12
Bursa'da feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.09.2022 | 11:01
Manav reyonunda unuttuğu telefonu saniyeler içinde böyle çalındı | Video 01:32
Manav reyonunda unuttuğu telefonu saniyeler içinde böyle çalındı | Video 04.09.2022 | 09:57
Ömer Tuğrul İnançer: Osmanlı imparatorluk değil Devlet-i Aliyye’dir | Video 05:22
Ömer Tuğrul İnançer: "Osmanlı imparatorluk değil Devlet-i Aliyye'dir" | Video 04.09.2022 | 11:18
Ömer Tuğrul İnançer ailesi tarafından nasıl yetiştirildi? | Video 06:18
Ömer Tuğrul İnançer ailesi tarafından nasıl yetiştirildi? | Video 04.09.2022 | 11:16
SON DAKİKA! Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti | Video 08:16
SON DAKİKA! Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti | Video 04.09.2022 | 11:12
Beylikdüzü’nde yanlış anlaşılma saldırısı! 2 yaralı, 6 gözaltı | Video 00:57
Beylikdüzü'nde "yanlış anlaşılma" saldırısı! 2 yaralı, 6 gözaltı | Video 04.09.2022 | 11:01
Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu | Video 04:46
Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu | Video 04.09.2022 | 09:48
İşte Dünyanın en büyük balığı Arapayma | Video 00:13
İşte Dünyanın en büyük balığı Arapayma | Video 04.09.2022 | 09:39
HES barajında erkek cesedi bulundu | Video 00:56
HES barajında erkek cesedi bulundu | Video 04.09.2022 | 08:44
Husumetli iki adam arasındaki silahlı, bıçaklı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:01
Husumetli iki adam arasındaki silahlı, bıçaklı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.09.2022 | 08:44
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video 01:00
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video 04.09.2022 | 00:09
Marmara Denizi’nde uluslararası yelken yarışları 2. gününde | Video 01:19
Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları 2. gününde | Video 03.09.2022 | 18:43
Kastamonu’da dolu yağışı etkili oldu | Video 03:24
Kastamonu’da dolu yağışı etkili oldu | Video 03.09.2022 | 18:04
Amasya’da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu silahla vurarak öldürdü | Video 03:02
Amasya'da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu silahla vurarak öldürdü | Video 03.09.2022 | 15:34

Küçükçekmece'de karşı kaldırıma geçmeye çalışırken hızla gelen kapalı kasa minibüsün altında kalan 6 yaşındaki Dursun A., hayatını kaybetti. Oğlunu yaralı halde gören annesi sinir krizi geçirerek, minibüs şoförüne saldırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tevfik Bey Mahallesi'nde dün saat 17.45 sıralarında ailesiyle akraba ziyaretine gelen 6 yaşındaki Dursun A., kuzenleriyle birlikte sokakta oynamaya çıktı. Oyun sırasında karşı kaldırıma geçmek isteyen çocuğa, sokaktan hızla geçen bir minibüs çarptı. Minibüsün altında kalan Dursun A., ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dursun A.'nın annesine oğlunu yerde yaralı halde yatarken görünce sinir krizi geçirdi. Anne ve çocuğun yakınları Dursun A.'ya çarpan minibüs sürücüsüne saldırdı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"BURADA KAZA OLMAMASI İÇİN KASİS OLMASI LAZIM"
Esnaf Tolga Başar, sokakta kasis olmadığı için araçların hızlı geçtiğini belirterek "Gelen araç hızlıymış. Duramamış, çocuk altında kalmış. Belediyeden ricamız buraya iki üç kasis konulması. Bu durumda sürücülerde zorunlu olarak yavaş gidecekler. Bu kazalar önlenmiş olacak" dedi. Öte yandan kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarına girdi. Görüntülerde çocuğun sokakta oynadığı, karşı kaldırıma geçmek isterken minibüsün altında kaldığı görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA