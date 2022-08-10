Küçükçekmece’de motosikletle gelen şüpheliler 1 kişiyi sokak ortasında vurarak öldürdü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
Gökyüzünü kızıla boyadı, görenler mest oldu | Video 10.08.2022 | 10:16
01:26
00:51
00:22
01:26
01:03
Ordu'da fındık işçileri arasında silahlı kavga: 12 yaralı | Video 10.08.2022 | 09:20
02:52
Lunaparkta feci kaza! Tren raydan çıktı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 10.08.2022 | 08:41
02:38
05:09
02:01
01:03
Bursa’da işçileri taşıyan 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı | Video 10.08.2022 | 09:21
00:57
Araziye ekilen Hint keneviri dron ile tespit edildi | Video 10.08.2022 | 09:20
02:01
01:27
Düğün konvoyundaki kavga kamerada | Video 10.08.2022 | 08:34
03:20
02:16
Elazığ’da doktora silahlı saldırı | Video 10.08.2022 | 00:05
06:56
Fatih’te inşaat halindeki cami alev alev yandı | Video 09.08.2022 | 23:46
01:13
Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı | Video 09.08.2022 | 23:33
04:49
00:37
Arjantin’de otobüs köprüden düştü: 3 yaralı | Video 09.08.2022 | 22:19
Küçükçekmece’de motosikletle gelen şüpheliler sokak ortasında bulunan bir kişiyi silahla vurarak öldürdü. Şüpheliler motosikleti olay yerinde bırakıp kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vurularak kanlar içinde yatan kişi, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
MOTOSİKLETİ OLAY YERİNDE BIRAKARAK KAÇTILAR
Şüpheliler olay yerine geldikleri motosikleti bırakarak kaçtılar. Polis ekipleri olay yerindeki motosiklet üzerinde inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.