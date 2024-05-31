Video Yaşam Küçükçekmece’de otele el bombası atan saldırgan kamerada | Video
Küçükçekmece’de otele el bombası atan saldırgan kamerada | Video

Küçükçekmece’de otele el bombası atan saldırgan kamerada | Video

31.05.2024 | 15:44

Küçükçekmece’de, çalıntı motosikletle otelin önüne gelen şahıs, el bombası atarak kaçtı. Otelde silahla karşılık verilmesi üzerine yaralanarak kaçan şahıs, kısa süre sonra yakalandı. Otele atılan el bombasının patlamadığı öğrenildi. Aynı otele 3 Nisan tarihinde de uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesindeki bir otelde gerçekleşti. Edinilen bilgeye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, çalıntı motosikletle gelip otele el bombası attı. El bombası patlamazken, motosikletten ateş edildiğini gören otelin çalışanlardan bir kişi silahla karşılık verdi. Yaralı olarak kaçmayı başaran saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Zanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği otelde olay yerin inceleme çalışması başlattı. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı ve boş kovanlar emniyete götürüldü. Aynı otele 3 Nisan tarihinde uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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