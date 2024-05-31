Küçükçekmece’de otele el bombası atan saldırgan kamerada | Video
Küçükçekmece’de, çalıntı motosikletle otelin önüne gelen şahıs, el bombası atarak kaçtı. Otelde silahla karşılık verilmesi üzerine yaralanarak kaçan şahıs, kısa süre sonra yakalandı. Otele atılan el bombasının patlamadığı öğrenildi. Aynı otele 3 Nisan tarihinde de uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı.
Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği otelde olay yerin inceleme çalışması başlattı. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı ve boş kovanlar emniyete götürüldü. Aynı otele 3 Nisan tarihinde uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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