Video Yaşam Küçükçekmece’de park halindeki 2 minibüste yangın çıktı | Video
Küçükçekmece’de park halindeki 2 minibüste yangın çıktı | Video

Küçükçekmece’de park halindeki 2 minibüste yangın çıktı | Video

09.01.2023 | 08:54

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Küçükçekmece’de park halindeki 2 minibüste yangın çıktı. Alevlere teslim olan minibüsler itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda güçlükle söndürüldü. Minibüslerin hurda yığınına döndüğü yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Yangın, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta saat 04.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, park halinde bulunan 2 minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın minibüsleri tamamen sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

MİNİBÜSLER HURDA YIĞININA DÖNDÜ
Kısa sürede alevlere teslim olan minibüsler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Minibüsler hurda yığınına dönerken, sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı.

POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkan 2 minibüs hurda yığının döndü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.

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