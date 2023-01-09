Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:11
Van'da kar yağışı etkili oldu, araçlar kara gömüldü | Video 09.01.2023 | 09:57
01:36
Osmaniye'de tek katlı ev alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 09.01.2023 | 09:53
01:31
04:11
Arnavutköy'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video 09.01.2023 | 08:55
01:23
Küçükçekmece’de park halindeki 2 minibüste yangın çıktı | Video 09.01.2023 | 08:54
01:45
05:39
02:06
01:14
Bolu'da mest eden gün batımı | Video 08.01.2023 | 20:45
02:58
Fatih’te genç kızı taciz eden şüpheliyi böyle yakaladılar | Video 08.01.2023 | 16:43
01:03
Antalya'da iş yerine tüfekli saldırı: Şahsın kaçışı kameraya yansıdı | Video 08.01.2023 | 15:06
01:27
04:14
Yeğenini çöp evde odaya kilitleyen teyzeye 27 yıl hapis istemi | Video 08.01.2023 | 10:54
04:57
Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler | Video 08.01.2023 | 10:54
02:51
05:49
01:33
00:26
Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi | Video 08.01.2023 | 09:17
03:08
Ataşehir’de 14 yaşındaki sürücü demir korkuluklara çarptı | Video 08.01.2023 | 08:32
01:18
Yumruklu, bıçaklı "Eski sevgilimle neden konuştun" kavgası kamerada | Video 08.01.2023 | 08:32
Küçükçekmece’de park halindeki 2 minibüste yangın çıktı. Alevlere teslim olan minibüsler itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda güçlükle söndürüldü. Minibüslerin hurda yığınına döndüğü yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
MİNİBÜSLER HURDA YIĞININA DÖNDÜ
Kısa sürede alevlere teslim olan minibüsler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Minibüsler hurda yığınına dönerken, sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı.
POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkan 2 minibüs hurda yığının döndü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.