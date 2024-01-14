Küçükçekmece’de silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti | Video 14.01.2024 | 10:44 Küçükçekmece’de evine giderken motosikletli iki şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir çocuk babası Hasan Kozluk hayatını kaybetti. Silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 12 Ocak saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde, yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kardeşi ile birlikte eve doğru giden Hasan Kozluk (32), karşılarından gelen kask takmış motosikletli 2 şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 1 çocuk babası Hasan Kozluk ağır yaralanırken, kardeşi ise hafif yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren motosikletli şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı sırasında kurşunlar, 3 araca da hasar verdi. İhbar üzerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Belinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan 32 yaşındaki adam, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 8 adet boş kovan bulurken kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.