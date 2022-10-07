Küçükçekmece’de siteden 200 bin TL değerinde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video
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Küçükçekmece’de, motosiklete gelen kasklı iki kişi lüks site içerisindeki yaklaşık 200 bin TL değerindeki motosikleti çaldılar. Motosiklet çalışmayınca hırsızlar, iterek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bunun üzerine 26 yaşındaki genç, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan çalışmanın ardından hırsızların kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
İncelemenin ardından Güler avukatı aracılığıyla, hırsızlardan ve site yönetimi ile güvenlik zafiyetinin araştırılması için şikayetçi oldu. 20 gün önce güvenli olduğu gerekçesiyle bu siteye taşındığını anlatan motosiklet sahibi Furkan Güler, "Ayın 2'si, Pazar sabahı işe gitmeye çalışırken motosikletimin çalındığını fark ettim. Güvenlikli bir site içerisinde oturuyorum. Daha doğrusu arabam ve motosikletlerim olduğum için güvenlikli bir site tercih ettim. Bu 22 günde motorum çalındı, böyle bir aksilik içerisindeyiz. Siteyle, güvenlik şirketiyle görüştüğümüzde kesinlikle bir muhatap bulamıyoruz. İşler erteleniyor, avukata verin gibi saçma şeyler" dedi.
"AYAKLA GÖTÜRÜLMESİNE RAĞMEN FARK EDİLMİYOR"
Hırsızların site sakini gibi girdiğini anlatan Güler, "Siteye girdiklerinde benim kartım yok diyorlar. İşte her gün gidip geliyorum, görmüyor musun? Diyorlar. sonra aşağıya inip bir keşif yapıyorlar. Ondan sonra yakın bir yerden poğaça-börek alıyorlar ve güvenliğe de ikram ediyorlar. İşin enteresan yanı motor yüksek segment olduğu için, anahtarla çalışma gibi bir ihtimali de yok, ayakla ittirip çıkıyorlar ve güvenlik bunu bile fark etmiyor. Böyle bir rezillik. Normal şartlarda motoru çalıştırıp, barikatları kırsalar derim ki, güvenliğin yapacağı bir şey yok. Bildiğin direk hırsızlığa davetiye çıkartıyorlar. Avukatım aracılığıyla şikayetçi oldum. Kaskla geliyorlar, normalde kasklı birinin kaskı çıkartılır ve daire sahibi aranır, herhangi böyle bir şey sorulmuyor, direk müsaade ediliyor. Ayakla itiyorlar, kilidi kırıyorlar güvenlik bunların h