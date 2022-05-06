Video Yaşam Küçükçekmece’de sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı | Video
Küçükçekmece’de sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı | Video

Küçükçekmece’de sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı | Video

06.05.2022 | 11:19

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Küçükçekmece’de, sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı. Yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Mahalle sakinleri başıboş köpekler için önlem alınmasını istedi.

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Olay, 4 Mayıs Çarşamba günü Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresinin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde geçen 50 yaşlarındaki adam sokakta yürüdüğü sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında köpeklerin ayağından ısırdığı adam, kaçmaya çalışırken düşüp kafasını yere vurdu.

Adamın yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek, şemsiye başını güneşten koruyarak önlem aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı adamı Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan adam tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı Resul Değirmencioğlu, "Biz içerde çalışıyorduk, bir ses geldi. Yerde bir yaşlı amcamız yatıyor diyerekten biz de koştuk. Ne oldu diye sorduğumuzda, köpek ısırdı o refleksle yere düştüm dedi. Şuan bu yoldan köpekten geçilmiyor. Burada çalışan ablalarımız var, yolun en başında bizi bekliyorlar, onları alıp geliyoruz. Biz erkekler biraz daha köpeklerden koruyabiliyoruz ama kadınlarımız korktuklarından dolayı birlikte geliyoruz, koruyamıyor. Bacağından ısırmıştı, yere düşmüştü. İnsanlık hali başka bir şey de olabilirdi. Ambulans çağırdık, durumu iyiydi. Daha önce saldırılar oldu kaçıyoruz. Bu bölgedeki başıboş köpeklerin merkezi yerlerden alınmasını istiyoruz" diye anlattı.

Daha sonra konuşan ve her sabah geldiğinde köpeklerden dolayı işe gelmekte sıkıntı yaşadığını anlatan Fatma Mıcık, "Sabahları işe gelemiyoruz, şurada sahipsiz köpekler var. O köpekler saldırıyorlar, arkadaşlar alıyorlar. Oradan geçerken hep sıkıntı yaşıyoruz. Kuryeler gelemiyorlar, yine gelen belediye çalışanlarına saldırmışlar" dedi.

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