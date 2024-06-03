Video Yaşam Küçükçekmece’de sokak ortasında yumruklu kavga: Silah ve biber gazı kullanıldı | Video
Küçükçekmece’de sokak ortasında yumruklu kavga: Silah ve biber gazı kullanıldı | Video

Küçükçekmece’de sokak ortasında yumruklu kavga: Silah ve biber gazı kullanıldı | Video

03.06.2024 | 11:58

Küçükçekmece’de hızla gelen bir araç park halindeki araca çarpıp kaza yapınca kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgada şahıslardan biri havaya ateş açtı. Polisin geldiği olayda kavga tekrar alevlenin biber gazlı müdahale oldu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Gül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hızla gelen bir araç, park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın ardından araç sürücüleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki sürücü, sokak ortasında birbirlerine yumruk attı ve yüzlerinde darbeler oluştu.

Olayın şiddeti artarken, arkadan gelen başka bir araç sürücüsü, kavgayı sonlandırmak için silahını çıkardı. Ancak tam ateş edeceği sırada, bir kişinin müdahalesiyle silah havaya doğru ateş aldı. Bu anlar çevrede büyük paniğe yol açtı.

Yaklaşık 20 dakika sonra olay yerine ulaşan dört kişilik trafik polisi ekibi, kavgayı sonlandırmak için destek ekip çağırdı. Takviye polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ancak taraflar yeniden birbirine saldırınca, bu kez polis ekipleri de kavgaya müdahale etmek zorunda kaldı. Polisler, saldırıyı durdurmak için biber gazı kullanarak tarafları etkisiz hale getirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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