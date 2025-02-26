Küçükçekmece’de taksicileri hedef alarak dolandıran suç makinesi yakalandı | Video
İstanbul Küçükçekmece’de bindiği taksinin sürücüsünü arkadaşına para gönderme bahanesiyle 235 bin TL dolandıran ve bir başka taksiye binerek 350 kilometre yaparak para ödemeyen şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 47 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
Aynı zanlı 18 Şubat 2025 tarihinde Atatürk Mahallesinde sabah saatlerinde bir taksiye binerek, yaklaşık 350 kilometre yol yapıp, ücreti ödemeden kaçmıştı. Mağdur olan taksi sürücüsü şikayetçi olmuştu.
"BİR HAFTALIK TAKİP SONUCU YAKALANDI"
Olayla ilgili inceleme başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bir hafta boyunca şüpheli Turgay A'yı takip etti. Takip sonucunda şüpheli Turgay A, dün Atatürk Mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT), kontrolünde şahsın 17 araması olduğu ve 47 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki sorgusu biten şüpheli Turgay A, adliyeye sevk edildi.
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