Küçükçekmece’de toprak kayması: Bir bina tahliye edildi | Video
Küçükçekmece’de akşam saatlerinde yağan yağmurun etkisiyle, toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kaymasının etkisiyle sarsılan bir bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.
Bina sakinlerinden Recep Acar, "Evimizdeydik, yağmur yağdı. Bir gürültü geldi. Tüm millet dışarı çıktı. Baktık buradaki istinat duvarı yarım çekilmiş. Belediye buraya kadar izin verdi dediler. Yarın imza toplayacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız. B bloğu komple tahliye ettiler. Polisler ve zabıtalar geldi. Bazılarını belediye götürecekmiş, bazıları akrabalarının evine gidecekmiş. Herkes mağdur, bunun arkasında duracağız. İmza toplayacağız. Elimizden gelen neyse şikâyetçi olacağız. Gürültü duyduk, dışarı çıktık. Bir daha da eve giremedik. Şu ana kadar kimse giremedi evine" dedi.
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