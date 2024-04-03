Video Yaşam Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla otele saldırı! Kurşunlar metrobüse de isabet etti | Video
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla otele saldırı! Kurşunlar metrobüse de isabet etti | Video

Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla otele saldırı! Kurşunlar metrobüse de isabet etti | Video

03.04.2024 | 08:37

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler E-5 Karayolu yanyol üzerinde bulunan otele uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Onlarca kurşunun sıkıldığı sokakta bazı mermiler içerisinde yolcuların da olduğu seyir halindeki metrobüse isabet etti. Ölü ve yaralının olmadığı saldırıda polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Saldırı, saat 00.30 sıralarında Küçükçekmece, Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre E-5 Karayolu yanyol üzerinde bulunan 4 katlı bir otel önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir sebeple uzun namlulu silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşunlar otelin camına ve dış cephesine isabet ederken bazı kurşunlar ise içerisinde yolcuların da olduğu seyir halindeki metrobüsün camlarına isabet etti. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

KURŞUNLARIN İSABET ETTİĞİ METROBÜSTE VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Kurşunların camlarına isabet ettiği metrobüsteki vatandaşlar, kısa sürede tahliye edilirken yolcular başka bir metrobüse aktarıldı. Şans eseri metrobüste ve otelde kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri otel ve metrobüste incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde otel ve çevresinde uzun namlulu silaha ait çok sayıda boş kovan buldu.

Polis ekipleri, saldırı sonrası olay yerinden kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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