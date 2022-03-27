Küçükçekmece’de yangın paniği kamerada | Video

Küçükçekmece'de 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, bir itfaiye eri ise yaralandı.

Olay, 12.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki bir sitenin içindeki 12 katlı bir blokta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 11''nci katındaki bir dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdikten sonra binadakileri uyararak dışarı çıkmasını istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşların kapılarını açmamaları konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar balkona, bazıları ise camlara çıkıp yangının söndürülmesini bekledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada yangına müdahale etmek isteyen bir itfaiye eri ise elinden yaralandı. Tedavisinin ardından itfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlardan kimsenin yaralanmadığı yangında panik ve korku anları kameraya yansıdı.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.

Olayla ilgili konuşan Zemzem Gümüştekin, "Olayı ben de çok bilmiyorum, bir bağırtıyla dışarı çıktık. İçerde birileri var" dedi. Binanın doğalgazını kesen Cafer Çalhan, "Yangın bir andan çıktı, sonra itfaiyeye haber verdik. Direk binanın doğalgazını kestik, herhangi bir patlamaya sebep vermesin diye. Teyze vardı inşallah o bir sıkıntı yaşamaz" diye konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, yangının kesin çıkış sebebi itfaiyenin kontrollerinden sonra belli olacak.