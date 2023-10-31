Video Yaşam Küçükçekmece'de yangın paniği: Vatandaşlar mahsur kaldı | Video
Küçükçekmece'de yangın paniği: Vatandaşlar mahsur kaldı | Video

Küçükçekmece'de yangın paniği: Vatandaşlar mahsur kaldı | Video

31.10.2023 | 13:35

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın üst katlarında bulunan vatandaşlar yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye tarafından kurtarılan 1'i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dumanlar tüm binayı sardı. Yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da kiracısını soyan ev sahibi kamerada | Video 02:58
Bursa’da kiracısını soyan ev sahibi kamerada | Video 31.10.2023 | 14:14
Çok konuşuyorsunuz diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video 01:14
"Çok konuşuyorsunuz" diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video 31.10.2023 | 13:54
İzmir’de silah kaçakçılarına baskın: 4 tutuklama | Video 00:49
İzmir’de silah kaçakçılarına baskın: 4 tutuklama | Video 31.10.2023 | 14:02
Küçükçekmece’de yangın paniği: Vatandaşlar mahsur kaldı | Video 06:50
Küçükçekmece'de yangın paniği: Vatandaşlar mahsur kaldı | Video 31.10.2023 | 13:35
Halk otobüsü şoförü ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video 01:14
Halk otobüsü şoförü ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video 31.10.2023 | 14:03
FETÖ’ye yönelik ’Kıskaç Operasyonu’nda 6 kişi yakalandı | Video 01:10
FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç Operasyonu'nda 6 kişi yakalandı | Video 31.10.2023 | 13:51
Çalıştığı iş yerinin kasa anahtarını kopyaladı, 2 buçuk milyonluk soygun yaptı | Video 01:12
Çalıştığı iş yerinin kasa anahtarını kopyaladı, 2 buçuk milyonluk soygun yaptı | Video 31.10.2023 | 13:34
Çalıştığı iş yerinin kasa anahtarını kopyaladı, 2 buçuk milyonluk soygun gerçekleştirdi | Video 01:12
Çalıştığı iş yerinin kasa anahtarını kopyaladı, 2 buçuk milyonluk soygun gerçekleştirdi | Video 31.10.2023 | 12:53
Siverek’te 171 kilo uyuşturucu ele geçirildi 00:31
Siverek’te 171 kilo uyuşturucu ele geçirildi 31.10.2023 | 12:52
İndirildiği otobüse tekme attı; taksinin camlarını kırdı! | Video 01:47
İndirildiği otobüse tekme attı; taksinin camlarını kırdı! | Video 31.10.2023 | 12:02
Falezlerde bulunan çocuk cesedini acılı anne elbiselerinden teşhis etti | Video 02:37
Falezlerde bulunan çocuk cesedini acılı anne elbiselerinden teşhis etti | Video 31.10.2023 | 12:16
Sırp çete liderinin öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa tahliye | Video 00:34
Sırp çete liderinin öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa tahliye | Video 31.10.2023 | 12:16
Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa Mevkii’nde malzeme yüklü tır devrildi | Video 00:27
Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa Mevkii'nde malzeme yüklü tır devrildi | Video 31.10.2023 | 11:45
Amasya’da tekmeli, bıçaklı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video 00:34
Amasya’da tekmeli, bıçaklı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video 31.10.2023 | 11:24
Küçük çocuğu direksiyon başına geçirip tehlike saçtı! O anlar kamerada | Video 00:14
Küçük çocuğu direksiyon başına geçirip tehlike saçtı! O anlar kamerada | Video 31.10.2023 | 10:27
Muz yüklü konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 3 tutuklama | Video 04:49
Muz yüklü konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin 3 tutuklama | Video 31.10.2023 | 10:10
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Ekim 2023 Salı atv izle! | Video 05:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Ekim 2023 Salı atv izle! | Video 31.10.2023 | 10:19
Arnavutköy’de bir işletmeye açılışta hediye edilen çiçekleri böyle çaldı | Video 04:15
Arnavutköy’de bir işletmeye açılışta hediye edilen çiçekleri böyle çaldı | Video 31.10.2023 | 09:55
Lise çıkışındaki kavgada 14 yaşındaki öğrencinin burnu kırıldı | Video 04:51
Lise çıkışındaki kavgada 14 yaşındaki öğrencinin burnu kırıldı | Video 31.10.2023 | 09:55
10 kilogram sıvı metamfetamini “Su şişesine” koyan şahıs tutuklandı | Video 00:56
10 kilogram sıvı metamfetamini “Su şişesine” koyan şahıs tutuklandı | Video 31.10.2023 | 10:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA