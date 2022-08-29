Küçükçekmece’de yaşanan av tüfeğiyle dehşet olayıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: Şahsın yakalanma anı kamerada | Video
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Küçükçekmece’de eline aldığı av tüfeğiyle sağa sola ateş eden şahısla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sağa sola rastgele ateş açan ve tartıştığı bir kişiyi yaralayan F.K’nın aynı binada yaşadığı komşusunu evden çıkararak gizlenmek için eve girdiği öğrenildi. F.K. özel harekat polislerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.