Küçükçekmece’de yaşanan av tüfeğiyle dehşet olayıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: Şahsın yakalanma anı kamerada | Video

Küçükçekmece’de eline aldığı av tüfeğiyle sağa sola ateş eden şahısla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sağa sola rastgele ateş açan ve tartıştığı bir kişiyi yaralayan F.K’nın aynı binada yaşadığı komşusunu evden çıkararak gizlenmek için eve girdiği öğrenildi. F.K. özel harekat polislerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 17.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa mahallesinde yaşandı. F.K. ismindeki şahıs arkadaşları ile kavga etmesi nedeniyle öfkelenerek eline aldığı av tüfeği ile sağa sola rastgele ateş etmeye başladı ve tartıştığı bir kişiyi yaraladı. Mahalle sakinleri olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri elinde av tüfeği olan F.K'ye "dur" ikazında bulundu. Ancak şahıs ikazları dikkate almadı ve tüfeği polis ekiplerine doğrultarak rastgele ateş açmaya devam etti. Bir süre sonra kaçmaya başlayan şahsın, polis ekipleri tarafından takip edilerek ikamet ettiği binaya girdiği tespit edildi. F.K. komşusunun evine zorla girerek orada saklanmak istedi. Özel harekat ekipleri düzenledikleri operasyonla şahsı kullandığı av tüfeği ile birlikte yakaladı. F.K'nın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.