Küçükçekmece'deki silahlı çatışmada flaş gelişme! Gözaltındaki 20 kişi adliyeye sevk edildi | Video
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Küçükçekmece Adliyesi önündeki 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmayla ilgili gözaltına alınanların 20 kişi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Küçükçekmece Adliyesi'nin 200 metre dışında açık otopark çıkış noktasında iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda Selcan Selvi, Kadir Mendanoğlu, Nazım Sözer, Ercan Sözer isimli 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 20 zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 20 zanlı, bu sabah Küçükçekmece adliyesine sevk edildi.