Küçükçekmece’deki silahlı kuyumcu soygununun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
Küçükçekmece’de kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın çalarak kaçan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 hırsızın kuyumcuyu soydukları anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kardeş oldukları belirlenen 2 soyguncuyu yakalayarak gözaltına aldı.
Olayın ardından polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise
6 adet kovan bulunurken kurşunlardan birinin park halinde bulunan araca isabet ettiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen Selim B. (42) ve Ferhat B. (27) isimli şüpheliler polis ekipleri tarafından 11 Mart'ta yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kardeş oldukları belirlenen şüphelilerin üzerlerinden ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet fişek ve 5 bin 495 TL para çıktı. İki kardeş sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAY ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işyeri sahibinin oturduğu sırada içeriye giren hırsızlar, silahlarını doğrultarak altınları istiyor. Ardından paniğe kapılan hırsızlar aldıkları altınlara kaçarak uzaklaşıyor. Soyguncu kardeşlerin kaçtıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Güvenlik kulübesine giren ayı kamerada | Video 15.03.2024 | 13:45
01:02
01:57
Maslak’ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın | Video 15.03.2024 | 13:04
03:06
01:49
Yiyecek arayan ayı, güvenlik kulübesinin pencerelerini böyle kırdı | Video 15.03.2024 | 12:16
00:33
01:07
Baba Bülent Cihantimur ifade vermek üzere adliyede | Video 15.03.2024 | 12:30
02:45
İzmir'de lojistik firmasında korkutan yangın | Video 15.03.2024 | 12:16
01:04
Manavgat’ta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 15.03.2024 | 11:53
00:38
Çanakkale açıklarında mülteci taşıyan lastik bot battı | Video 15.03.2024 | 11:45
02:25
00:10
02:03
00:20
Zorbaları yakalayıp rehineyi kurtardılar | Video 15.03.2024 | 10:49
01:38
Yılanlar grubu çete üyesi 23 kişi adliyeye sevk edildi | Video 15.03.2024 | 11:04
06:16
Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL'ye patladı | Video 15.03.2024 | 10:42
00:15
00:27
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı | Video 15.03.2024 | 10:53
02:27
05:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Mart 2024 Cuma atv izle! | Video 15.03.2024 | 10:33