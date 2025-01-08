Kuduz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk: "Beni ısırmayacağını düşünmüştüm ama aniden saldırdı!" | Video
Hatay'da 2 kişiyi ısırdıktan sonra yapılan testlerde kuduz olduğu tespit edilen köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki Murat Kan, "Beni ısırmayacağını düşünmüştüm ama aniden saldırdı ve ısırdı" diyerek, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
"KUDUZ KÖPEK ÖLDÜ AMA GERİ KALAN BAŞIBOŞ KÖPEKLERDEN KORKUYORUZ"
Kuduz köpeğin öldüğünü ve başıboş köpeklerden korktuklarını ifade eden mahalle sakini Metin Aydoğan, "Bu olaydan 1 hafta önce haberim oldu. Muhtarın köpeği kuduzdu ve komşunun bir köpeğini ısırmıştı. 2 gün sonra köpek öldü. Muhtar erken davranarak veteriner getirdi. Ölen köpeği Adana'ya göndererek kuduz olduğunu öğrendiler. Isırılan kişiler tekrardan hastaneye giderek tedavileri yapılıyor. Kuduz köpek öldü ve gitti. Geri kalan başıboş köpeklerden korkuyoruz. Benim de evde köpeğim var. Ben aşılarını yaptırıyorum ama yine gelip kontrol etsinler. Ben bakkal işletiyorum ama çocuklar köpeklerden dolayı bakkala gelmekten korkuyorlar" ifadelerini kullandı.
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