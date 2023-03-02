Kulaklığı çalıp cinsel organına sakladı, kameralara yakalandı | Video
Bursa'da telefoncudan çaldığı kulaklığı cinsel organına saklayıp kaçan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Kulaklığı çalıp cinsel organına sakladı, kameralara yakalandı | Video 02.03.2023 | 23:28
01:12
Tedirginlik oluşturan görüntünün Ay halesi olduğu anlaşıldı | Video 02.03.2023 | 22:42
01:51
Kartal’da rögar kapağı bomba gibi patladı, yol göle döndü | Video 02.03.2023 | 21:05
01:10
01:18
01:48
Geri dönüşüm tesisindeki akaryakıt tankında yangın çıktı | Video 02.03.2023 | 16:45
04:10
06:24
00:26
Ankara'da kimyasal madde üreten fabrikada yangın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 02.03.2023 | 13:53
02:45
03:48
Kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 02.03.2023 | 15:45
04:01
Depremin yıktığı binada ilginç görüntüler ortaya çıktı | Video 02.03.2023 | 15:20
01:57
Depremlerde Malatya'da dev yarıklar oluştu | Video 02.03.2023 | 15:02
03:07
Güpegündüz maskeli silahlı kuyumcu soygunu girişimi kamerada | Video 02.03.2023 | 14:43
05:01
Depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna Ölmez taburcu oldu | Video 02.03.2023 | 14:51
02:22
7.7'lik deprem anı, Diyarbakır'da güvenlik kamerasında | Video 02.03.2023 | 14:09
06:08
01:18
00:34