"Külçe Altın" diyerek çakmak sattılar | Video

İstanbul’da külçe altın şeklindeki çakmakları “Külçe Altın” diyerek satan iki dolandırıcı yakalandı. “Dolandırıcılık” suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve “Adli Kontrol” kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. Murat Paşa Mahallesi'nde külçe altın şeklindeki çakmakları 11 bin liraya satan S.A. ve M.Ş.Ç. isimli iki şüpheli Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de yakalanarak gözaltına alındı. S.A. isimli şüphelinin olay esnasında kullanmış olduğu araç içerisinde yapılan aramalarda külçe altın görünümünde 28 çakmak, dolandırıcılık olayına konu olduğu değerlendirilen bin 600 lira nakit para, pompalı av tüfeği ve sekiz mermi ele geçirildi.

"Dolandırıcılık" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.