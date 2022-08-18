Video Yaşam Külçe altın görünümlü çakmağı 5 bin liraya sattılar | Video
Külçe altın görünümlü çakmağı 5 bin liraya sattılar | Video

Külçe altın görünümlü çakmağı 5 bin liraya sattılar | Video

18.08.2022 | 16:56

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İstanbul Ümraniye ve Pendik’te sokakta karşılaştıkları yaşlı vatandaşlara 'Elimde altın çakmak var acil satmam gerekiyor, yakınlarda kuyumcu bulamadım sana vereyim' diyerek sahte altın satan 2 dolandırıcı gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ümraniye ve Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaylar iddialara göre şöyle yaşandı.

Sokakta yürüyen yaşlı bir şahsın yanına gelen dolandırıcı elindeki külçe altına benzeyen çakmağı vatandaşa gösterip bu altını bozdurmam gerekiyor dedi.

Yakınlarda kuyumcu yok sen bana 5 bin lira var sana vereyim acil ihtiyacım var diyerek elindeki 10 liralık altın görünümlü çakmağı sattı. Ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

EVE GİDİNCE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Yaşlı adam eve gidip çakmağı incelediğinde sahte olduğunu sadece külçe altına benzeyen bir çakmak olduğunu öğrendi. Hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından şüpheliler Mustafa P. (50) ve Süleyman A. (52) gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa P.'nin daha 29 suç kaydının olduğu öğrenilirken Süleyman A.'nın ise12 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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