Video Yaşam Kum yüklü kamyonun evin içine girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı | Video
Kum yüklü kamyonun evin içine girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı | Video

Kum yüklü kamyonun evin içine girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı | Video

28.01.2023 | 13:54

Gaziantep'te, kum yüklü kamyonun yokuş aşağı kayarak eve girdiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere yansıyan 12 gün önceki feci kaza anları yürekleri ağza getirirken olayda şans eseri 1 kişi hafif yaralanmıştı.

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Olay, 16 Ocak 2023 günü Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi 62 nolu sokakta meydana gelmişti. İddiaya göre, bir evin inşaatı için kum getiren Sait K. idaresindeki kum yüklü kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda geri geri kayarak direksiyon hakimiyeti kaybolduktan bir evin içine girerek durabilmişti.

FECİ KAZANIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yürekleri ağza getiren feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kum yüklü kamyonun, eğimli sokak girişinde geri geri kayma ve direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra bir eve girerek durma anları saniye saniye yer aldı.

Yaşanan olayda şans eseri 1 kişi hafif yaralanmıştı.

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