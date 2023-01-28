Kum yüklü kamyonun evin içine girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı | Video
Gaziantep'te, kum yüklü kamyonun yokuş aşağı kayarak eve girdiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere yansıyan 12 gün önceki feci kaza anları yürekleri ağza getirirken olayda şans eseri 1 kişi hafif yaralanmıştı.
FECİ KAZANIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yürekleri ağza getiren feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kum yüklü kamyonun, eğimli sokak girişinde geri geri kayma ve direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra bir eve girerek durma anları saniye saniye yer aldı.
Yaşanan olayda şans eseri 1 kişi hafif yaralanmıştı.
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