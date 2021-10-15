Kumanda görünümlü tabanca polisi yaraladı

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EYÜPSULTAN'da denetim yapan polisler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Aşağı indirilen yabancı uyruklu 3 kişi üzerinde yapılan aramada, bir kişinin hırkasının şapka kısmı kontrol edildiğinde çakmak görüntülü bir cisim bulundu. Polis yabancı uyruklulara cismin ne olduğunu sordu ancak cevap alamayınca, bulunan cismi incelemeye aldı. Bu sırada cihazın ateş alması sonucu polis memuru elinden yaralandı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu 3 kişi aşağı indirilerek üst araması yapıldı. Bu sırada şüphelilerden Alakbar Q,'nun hırkasının şapka kısmı kontrol edildiğinde bir cisim bulundu. Ne olduğunu anlamayan polisler, şüphelilere sordu.
POLİSİN ELİNDE ATEŞ ALDI
Yakalanan şüphelilerin cevap vermemesi üzerine bir polis memuru cihazı incelemeye aldı. Üzerinde bulunan düğmeye basıldığı anda cihazın ateş almasıyla birlikte polis memuru elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken, 3 yabancı uyruklu şüpheli ise gözaltına alındı. Yapılan incelemede kumanda görünümlü cihazın tabanca olduğu ve 2 mermi aldığı görüldü.