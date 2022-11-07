Kumar baskınında dolabın içine saklandı: Jandarma "sürpriz" diyerek dolabı açtı | Video
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İzmir’in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri, son 1 ay içerisinde 3 defa mühürlenen kıraathaneye mührün bozularak tekrar kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın yaptı. 47 kişi tombala oynarken yakalanırken, şahıslara 85 bin TL idari para cezası kesildi.
MASALARIN ALTINA VE DOLAPLARA SAKLANDILAR
Yapılan baskında, 47 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Bazı kişilerin masaların altına ve dolaplara saklanması dikkat çekti. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara ise toplam 85 bin 493 TL idari para cezası uygulanırken, işletme tekrar mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan 18 adet materyale el konuldu. Sürekli mührü bozan şüpheli İ.A. hakkında, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, işletme içerisinde yapılan kimlik sorgulamasında, 3 farklı suçtan aranan ve hakkında 1 yıl 61 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan E.Ş. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.