Video Yaşam 'Kumar çadırına' jandarmadan baskın | Video

'Kumar çadırına' jandarmadan baskın | Video

'Kumar çadırına' jandarmadan baskın | Video
24.04.2021 | 14:35

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İzmir'in Bornova ve Kınık ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplam 24 kişiye 195 bin 620 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde kumar oynamak için kurdukları çadır şaşkına çevirdi.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele ile korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, Kınık İlçesi Kocaömer Mahallesi ile Bornova İlçesi Eğridere Mahallesi'nde kumar oynandığı bilgisi edindi. Harekete geçen ekiplerin adreslere düzenlediği operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten ve kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketme suçundan toplam 195 bin 620 lira idari para cezası uygulandı. Operasyonlarda kumar oynamakta kullanılan materyallere el konulurken, 4 şüpheli hakkında da "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

'KUMAR ÇADIRI' JANDARMAYA YAKALANDI
Öte yandan jandarma ekiplerinin Kınık ilçesinde yaptığı çalışmada bir çiftlik evi içerisinde çadır kurulduğu ve sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde burada kumar oynandığı belirlendi. Ekiplerin çadıra düzenlediği baskında 4 kişi iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken yakalandı. Jandarma ekiplerini karşılarında görerek kaçmaya çalışan 4 kişi, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

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