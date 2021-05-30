Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaştı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
Uyuşturucuyu köpeğin tasmasına sakladılar | Video 30.05.2021 | 10:54
00:58
Sosyal medyadan ‘drift’ paylaşımı pahalıya patladı | Video 30.05.2021 | 10:54
00:54
20 saniye sürdü! Ataşehir'de far hırsızlığı araç kamerasına yansıdı | Video 30.05.2021 | 10:38
00:37
03:47
Esenyurt’ta şebeke suyundan zehirlenme iddiası | Video 30.05.2021 | 10:11
00:43
Küçükçekmece’de bıçaklı "yan baktın" kavgası kamerada | Video 30.05.2021 | 10:11
06:42
Ankara'da yalnız yaşayan kadın, başından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 30.05.2021 | 09:46
01:28
Tilki ailesinin fotokapana yansıyan görüntüsü yürekleri ısıttı | Video 30.05.2021 | 09:41
02:22
Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaştı | Video 30.05.2021 | 09:16
03:13
Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler | Video 30.05.2021 | 09:07
04:04
00:44
Starlink uyduları Şırnak semalarını aydınlattı | Video 30.05.2021 | 08:39
00:22
00:17
200 metrelik kuyu düşen genç kurtarıldı | Video 29.05.2021 | 21:36
00:43
02:30
Muğla'da orman yangını | Video 29.05.2021 | 19:03
02:45
TEM Otoyolunda kaza! 2 yolcu otobüsü çarpıştı | Video 29.05.2021 | 18:28
00:56
02:56
Denizli’de kumar oynayan 12 kişiye operasyon düzenlendi. Kumar masasında bir anda karşısında polisleri gören kumarbaz fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süredir takibe aldığı adrese operasyon düzenledi. Bir anda içeriye giren polis ekipleri, 12 kişiyi yakalarken kumar için kullanılan iskambil kağıtları ve pulların yanı sıra masa üzerinde bin 370 TL para ele geçirdi. Kumar masasında karşısında bir anda polis ekiplerini gören bir şahıs ise fenalaştı. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen kişi sağlık ekiplerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek ve kumar oynama gibi suçlardan 12 kişiye toplamda yaklaşık 92 bin TL ceza işlemi uygulandı.