Kumar masasında yakalanan 4 kişiye 16 bin lira para cezası | Video

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri bir adreste kumar oynayan dört kişiyi yakaladı. Dört kişiye 16 bin 220 lira idari para cezası kesildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Atatürk Mahallesi'ndeki bir kıraathanede yasa dışı kumar oynandığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Adreste yuvarlak bir masanın etrafında dört kişinin yasa dışı kumar oynadıkları tespit edildi. Kıraathane sorumlusu Ş.E., "Kumar Oynanması İçin İmkan ve Yer Sağlamak" gerekçesiyle gözaltına alındı. Masanın üzerinde bulunan 420 lira nakit para, 106 adet iskambil kartı ve bir kumar makinesine el konuldu. Adreste yasa dışı kumar oynayan dört kişiye ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 16 bin 220 lira idari para cezası kesildi.