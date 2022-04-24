Video Yaşam Kumar operasyonunda polisi bile şaşırtan düzenek | Video
Kumar operasyonunda polisi bile şaşırtan düzenek | Video

Kumar operasyonunda polisi bile şaşırtan düzenek | Video

24.04.2022 | 16:38

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Eskişehir’de bir dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda 48 kişiye idari para cezası uygulanırken, fayans zemine gizlenen uzaktan kumandalı raylı sisteme sahip tombala makinesi dikkat çekti.

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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Güllük Mahallesi'ndeki bir dernek binasında kumar oynatıldığını tespit etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında adrese operasyon düzenlendi. Dernek binası içerisinde kumar oynadıkları belirlenen 48 kişi 87 bin 312 TL para cezası uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan S.İ. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkân sağlama' ile 'mühür bozma' suçlarından yasal işlem yapıldı.

TOMBALA MAKİNESİNİ RAYLI SİSTEMLE ZEMİNE GİZLEMİŞLER
Öte yandan, polis ekiplerince bina içerisinde yapılan aramada, mutfak bölümünde fayans zemine gizlenmiş vaziyette tombala makinesi bulundu. Yapılan incelemelerde tombala cihazının elektronik raylı sistemle zemine saklandığı ve uzaktan kumanda yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılabildiği anlaşıldı. Kumandayla düzeneği çalıştıran polis ekipleri, cihazın içerisinde tombala makinesi, tombala kartları ve çekiliş topları ele geçirdi.

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