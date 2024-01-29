Video Yaşam Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 83 bin 525 TL ceza | Video
Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 83 bin 525 TL ceza | Video

Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 83 bin 525 TL ceza | Video

29.01.2024 | 14:39

İZMİR'in Buca ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, toplam 83 bin 525 TL ceza kesildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yaylacık Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerinde kumar oynandığını belirledi. Söz konusu adrese gece saatlerinde operasyon düzenlendi. İş yerindeki aramada 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 20 mermi, 19 fişek, 47 bin 200 TL ve 100 dolar para, 483 para yerine geçen çip, 89 kutu iskambil oyun kağıdı, özel yapım 4 barbut zarı ele geçirildi. Ayrıca iş yerinde yapılan detaylı aramada; kumar oynanan masanın altında, olası bir polis baskınında suç eşyalarını saklamak üzere zemine çukur açılarak zula olarak tabir edilen kapaklı özel bir bölüm oluşturulduğu tespit edildi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye toplam 83 bin 525 TL, 1 kişiye de kapalı alanda sigara içmekten 977 TL ceza kesildi. İş yeri sorumlusu hakkında da adli işlem uygulandı. İşlemlerinin ardından şüpheliler, serbest bırakıldı.
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