Video Yaşam Kumar oynarken yakalandılar, polis kamerasında kaçmaya çalıştılar | Video

Kumar oynarken yakalandılar, polis kamerasında kaçmaya çalıştılar | Video

Kumar oynarken yakalandılar, polis kamerasında kaçmaya çalıştılar | Video
27.05.2021 | 08:27

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Afyonkarahisar’da bir eve baskın düzenleyen polis 11 kişiyi kumar oynarken suçüstü yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlalden 13 bin 360 TL para cezası kesilirken, operasyonda kumar oynarken yakalanan şahısların polis kamerasının kendilerini çektiğini fark edince yüzlerini saklayarak kaçmaya çalıştı.

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Olay, kent merkezi Dairecep mahallesi Gündoğmuş sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adreste kumar oynandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri adrese baskın düzenledi. Ekipler baskında 2 oda içerisinde 10 kişiyi kumar oynarken suçüstü yaptı. Baskında kumar oynanmasına yer temin ettiği öne sürülen H.Ş., (46) ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Şahıslara korona virüs tedbirlerini ihlalden toplam 13 bin 360 TL idari para cezası kesildi. Operasyonda ayrıca 65 adet okey taşı, 22 adet açılmamış 52'li iskambil kağıdı, 140 adet iskambil kağıdı, 41 yaz adet yaz boz kağıdı. 1 adet isim ve rakamların yazılı olduğu defter, masa üzerinde 50 TL nakit para ayrıca oyun oynarken paraları cebine koymaya çalışan bir şahsın üzerinden 100 TL nakit para alınarak el konuldu.

Operasyonda, polis kamerasının kendilerini çektiğini gören şahısların bir anda oturdukları yerlerden kalkarak yerlerini yüzlerini saklamaya çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

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