Kumar oynatanlara göz açtırılmıyor. Bir haftada bin 598 yer basıldı | Video

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1 haftada yüzlerce kahvehane ve kıraathaneye kumar baskını yaptı. Kumar oynatan 57 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 174 kişiye 316 bin 506 lira ceza kesildi.

Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği koordinesinde, bin 264 polisin katılımıyla, 10-17 Nisan tarihleri arasında İstanbul genelinde bin 598 kahvehane, kıraathane, kafe ve derneği baskınlar düzenlendi.

Baskın yapılan adreslerde 17 bin 744 kişi GBT sorgusundan geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması olan 24 kişi yakalandı. Kumar oynadıkları belirlenen 174 kişiye 316 bin 506 lira ceza kesildi.

Kumar oynattıkları belirlenen 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda, kumarda kullanılan 5 kumar makinası, 22 bin 615 TL, 95 deste iskambil kâğıdı ve üst aramalarında ele geçen 2 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 iş yeri mühürlendi.