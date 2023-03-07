Kumardan mühürlenen işletmeye kumar baskını! | Video
İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce kumar oynandığı için mühürlenen bir işletmeye, jandarma ekipleri tarafından bir operasyon daha yapıldı. Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 43 kişiye idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. İşletme yeniden mühürlendi.
KUMARDAN MÜHÜRLENMİŞTİ, MÜHRÜ BOZUP YENİDEN OYNATMIŞ
Öte yandan işletmenin daha önce gerçekleştirilen başka bir kumar operasyonunda mühürlendiği, işletme sahibi Ö.T.'nin mührü bozup yeniden kumar oynattığı ortaya çıktı. Ö.T. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldı. İşletme ise yeniden mühürlendi.
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