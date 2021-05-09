Video Yaşam Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri: "2 gün sonra kumar oynatacağım, buradayım" | Video

Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri: "2 gün sonra kumar oynatacağım, buradayım" | Video

Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri:
09.05.2021 | 11:49

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Denizli’de metruk bir binada hırsızlık şüphelisi olduğu yönünde gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, giriş kapısı dolap ile kapatılan binaya girdiğinde 10 kişiyi kumar oynarken yakaladı. İşletmeci olduğunu belirten kadının sözleri ise pes dedirtti.

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Olay, Pamukkale İlçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir vatandaşın metruk binada hırsızlık yapmak için şüpheli şahısların girdiğini ihbar etti. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, metruk binanın ışıklarının yandığını ancak kapısının dolap ile kapatıldığını fark etti. Kontrol etmek amacıyla içeriye giren polis ekipleri gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Yapılan kontrollerde ise bina sahibinin ise kiralamak isteyen bir kişiye kontrol etmesi için anahtar verdiği ancak kumarhaneye döndüğünden haberi olmadığı ortaya çıktı.

"BEN BURAYI KUMARHANE OLARAK ÇALIŞTIRACAĞIM, AÇ MI KALAYIM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU
Ahlak büro Amirliğine bağlı ekiplerin gelmesiyle başlatılan işlemler sırasında işletenin kendisi olduğunu belirten Deniz Vay, pişkin sözleri pes dedirtti. Burada kumar mı oynatıyorsunuz sorusuna "Ben daha kumar oynatmadım. 2 gün sonra kumar oynatacağım, buradayım. Buraya tadilat yaptım, ben açım" dedi. Polis ekiplerinin ise senin burada olduğundan bina sahibinin haberi yok senden şikayetçi demesi üzerine 'senden korktuğu için benden şikayetçi' diyerek herkesi çileden çıkarttı. Metruk binada bulunan 10 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kurallarını ihlalden toplamda 75 bin TL ceza işlemi uygulandı. Deniz Vay isimli kadın ise polis ekiplerine mukavemet, kumar oynatma ve uyuşturucu madde kullanma gibi nedenlerden gözaltına alındı. Bina sahibi ise "kumar oynatacağından haberim yoktu. Daireyi kiralamak için bakacaktı. Anahtarı verdim. Elektrik ve su aboneliğini açtırarak kumar oynatmış, şikayetçim" dedi.

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