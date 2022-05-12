Kumarhaneden kovuldu, ayaklarından vurulurken böyle zıpladı | Video

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Adana'da çalıştığı kumarhaneden kovulan bir kişi çıkan tartışmada 2 kardeşiyle birlikte ayaklarından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken olayı gerçekleştiren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KURŞUNLARDAN KAÇMAK İÇİN BÖYLE ZIPLADI
Bülent C., kardeşleri Samet C. (32) ve Selçuk C. (37) ile birlikte tekrar Fatih Y.'nin yanına gitti. Çıkan arbede sonucu Fatih Y. ile ağabeyi Suat Y. (44) tabancalarını çıkarınca, Bülent C. ile kardeşleri kaçtı. Fatih Y. ile ağabeyi Suat Y., bir akaryakıt istasyonunda yakaladıkları Bülent C. ile kardeşlerine peş peşe ateş etti. Bülent C.'nin kurşunlardan kurtulmak için zıpladığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bülent C. ile kardeşleri Samet C. ve Selçuk C., silahlardan çıkan kurşunlarla ayaklarından yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüpheli Fatih Y., ağabeyi Suat Y. ile kavgaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, Bülent C. ile kardeşlerini kendilerine küfür ettikleri için yaraladıklarını öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih Y. ile Suat Y. adli kontrol şartıyla, diğer 6 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaralı kardeşler Bülent C., Samet C. ve Selçuk C. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kumarhaneye çevrilen iş yerinin ise mühürlendiği öğrenildi.