Video Yaşam Kumluca'da 3 ayrı noktada yangın
Kumluca'da 3 ayrı noktada yangın

Kumluca'da 3 ayrı noktada yangın

26.10.2021 | 09:40

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Antalya'nın Kumluca İlçesinde akşam saat 22.30'da eş zamanlı olarak 3 ayrı noktada orman yangını başladı.

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İlçeye bağlı Sarıkavak, Toptaş ve Güzören Mahalleleri'nde meydana gelen orman yangınlarına müdahale eden Kumluca Orman Yangını Söndürme Ekipleri, yangınları kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Yangınların ardından polis, jandarma ve yangın söndürme ekipleri teyakkuz duruma geçerek bölgede devriye atmaya başladı.

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