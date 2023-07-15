Kundaklanan araç küle döndü | Video
Çorum’da bir otomobil kundaklanırken, kundaklama sonucu çıkan yangında park halindeki başka otomobilde zarar gördü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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