Video Yaşam Kural tanımaz turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları pes dedirtti | Video

Kural tanımaz turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları pes dedirtti | Video

Kural tanımaz turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları pes dedirtti | Video
03.01.2021 | 17:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kural tanımaz turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları pes dedirtti | Video 02:37
Kural tanımaz turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları pes dedirtti | Video 03.01.2021 | 17:10
Kaykaycı gençler motosikletin arkasında 8 kişilik kuyruk yapıp tur attı | Video 00:38
Kaykaycı gençler motosikletin arkasında 8 kişilik kuyruk yapıp tur attı | Video 03.01.2021 | 17:17
Beyoğlu’nda metruk eve uyuşturucu operasyonu. Ele geçirilenlerle Ohh, ohh yazdılar | Video 01:32
Beyoğlu’nda metruk eve uyuşturucu operasyonu. Ele geçirilenlerle "Ohh, ohh" yazdılar | Video 03.01.2021 | 16:53
Pınar Gültekin’in katil zanlısının akıl sağlığı sağlam çıktı | Video 01:27
Pınar Gültekin’in katil zanlısının akıl sağlığı sağlam çıktı | Video 03.01.2021 | 16:34
Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada | Video 01:33
Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada | Video 03.01.2021 | 15:49
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görenleri mest etti | Video 00:54
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görenleri mest etti | Video 03.01.2021 | 15:28
Kuş sürüsüne giren THY’nin kargo uçağı geri döndü | Video 00:53
Kuş sürüsüne giren THY’nin kargo uçağı geri döndü | Video 03.01.2021 | 15:24
Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü | Video 01:53
Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü | Video 03.01.2021 | 15:09
Okul bahçesine inen tilkiyi, müdür elleriyle besledi | Video 01:58
Okul bahçesine inen tilkiyi, müdür elleriyle besledi | Video 03.01.2021 | 14:59
2 genci öldürerek gömen şüpheliler: İyi çekin | Video 02:09
2 genci öldürerek gömen şüpheliler: "İyi çekin" | Video 03.01.2021 | 14:44
Sokak aralarındaki hız kazayla son buldu... O anlar kamerada 00:41
Sokak aralarındaki hız kazayla son buldu... O anlar kamerada 03.01.2021 | 14:22
Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 00:35
Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 03.01.2021 | 14:22
Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın | Video 00:21
Ataşehir’de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın | Video 03.01.2021 | 14:03
Son dakika haberi: 81 ilde sokağa çıkma yasağında son gün: Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitiyor? | Video 02:00
Son dakika haberi: 81 ilde sokağa çıkma yasağında son gün: Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitiyor? | Video 03.01.2021 | 13:09
TEM Otoyolu’nda tekme ve yumruklu yol kavgası kamerada | Video 01:11
TEM Otoyolu’nda tekme ve yumruklu yol kavgası kamerada | Video 03.01.2021 | 12:21
Evi yanarken canlı yayın yaptı | Video 02:26
Evi yanarken canlı yayın yaptı | Video 03.01.2021 | 12:06
Başakşehir'de feci kaza: Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi | Video 02:41
Başakşehir'de feci kaza: Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi | Video 03.01.2021 | 11:46
Jandarma’nın Doğa Timi iş başında | Video 04:02
Jandarma’nın Doğa Timi iş başında | Video 03.01.2021 | 11:13
Kadın kılığında otoparka girdi, 5 milyonluk lüks cipi çaldı | Video 07:38
Kadın kılığında otoparka girdi, 5 milyonluk lüks cipi çaldı | Video 03.01.2021 | 11:01
İtfaiyecilerin ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 07:10
İtfaiyecilerin ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 03.01.2021 | 10:42

İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içen turist grubu karakola götürüldü ve kendilerine ceza yazıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yayınlanan son genelgeyle hafta sonu kısıtlamasının uygulanacağı, yabancı turistlerin ise muaf tutulacağı duyurulmuştu. İstanbul'daki turistler de muafiyeti fırsat bilerek bugün yine İstiklal Caddesi'ne akın etti.

KURAL TANIMADILAR, POLİS CEZAYI KESTİ
Meydan ve caddede devriye gezen polis ekipleri İstiklal Caddesi'nin tam ortasında kural tanımazcasına maske takmayan ve sigara içen bir turist grubunu fark etti. Turistlerin yanına giden polis önce maske takmaları ve sigara içmemeleri konusunda uyardı, sonra da turistleri polis merkezine götürdü. Kuralları hiçe sayan turistler kendilerine idari işlem uygulanmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA