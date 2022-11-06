Kurallara uymayanları affetmediler! 10 ayda 573 bin liralık trafik cezası | Video

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul’da trafik kurallarına uymayan sürücülere 2022 yılının ilk 10 ayında 573 bin 983 lira trafik cezası kesti.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından 2022 yılının ilk 10 ayında trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 23 farklı maddesi gereğince cezalar yazıldı. Toplamda kesilen 765 adet trafik cezasında kurallara uymayan sürücülere 573 bin 983 liralık ceza kesildiği ifade edildi.