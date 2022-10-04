Video Yaşam Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yakan iki şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yakan iki şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yakan iki şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

04.10.2022 | 11:02

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İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların emniyetteki ilk ifadesinde, alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler izleyenleri şok etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Ç. ve Mert Atakan D'nin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

YAKALANDILAR
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları teknik analizin ardından kimliklerini belirledikleri Berke Can Ç. ile Mert Atakan D.'nin adreslerini de tespit etti. Ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsı da Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahısların emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

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